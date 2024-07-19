Великобритания предоставит Украине кредит в 2 млрд фунтов стерлингов

18 июля Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами сроком на 10 лет. Документ предполагает, что республика будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования. Всего Украина подписала уже 25 соглашений о безопасности, в том числе с ЕС, США, Германией, Францией, Канадой и другими странами.