Великобритания предоставит Украине кредит в 2 млрд фунтов стерлингов
Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,6 млрд) в кредит на закупку вооружения, военной техники и других средств обороны по стандартам НАТО. При этом сумма кредитной поддержки может быть увеличена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Рамочное соглашение в Лондоне подписали министр обороны Великобритании Джон Хили и его украинский коллега Рустем Умеров. На церемонии присутствовали Зеленский и новый британский премьер Кир Стармер.
Кредит предоставлен на 15 лет. Выделенные средства планируется направить на закупку систем ПВО, средств радиолокации и поражения, а также на то, чтобы освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам и бронетехнике западного образца, сообщил украинский лидер.
18 июля Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами сроком на 10 лет. Документ предполагает, что республика будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования. Всего Украина подписала уже 25 соглашений о безопасности, в том числе с ЕС, США, Германией, Францией, Канадой и другими странами.