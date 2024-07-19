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Великобритания предоставит Украине кредит в 2 млрд фунтов стерлингов

Ведомости

Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,6 млрд) в кредит на закупку вооружения, военной техники и других средств обороны по стандартам НАТО. При этом сумма кредитной поддержки может быть увеличена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Рамочное соглашение в Лондоне подписали министр обороны Великобритании Джон Хили и его украинский коллега Рустем Умеров. На церемонии присутствовали Зеленский и новый британский премьер Кир Стармер.

Кредит предоставлен на 15 лет. Выделенные средства планируется направить на закупку систем ПВО, средств радиолокации и поражения, а также на то, чтобы освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам и бронетехнике западного образца, сообщил украинский лидер. 

18 июля Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами сроком на 10 лет. Документ предполагает, что республика будет способствовать обучению в рамках миссии Евросоюза (ЕС) по военной помощи Украине. Стороны договорились сотрудничать в поиске источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности, в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования. Всего Украина подписала уже 25 соглашений о безопасности, в том числе с ЕС, США, Германией, Францией, Канадой и другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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