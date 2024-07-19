США ввели санкции против двух россиян в рамках борьбы с киберпреступностью

3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточнялось, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты. В связи с этим временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения.