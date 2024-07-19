США ввели санкции против двух россиян в рамках борьбы с киберпреступностью
Граждане РФ Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова включены в санкционный список США, сообщает американский минфин. Госдепартамент утверждает, что россияне якобы являются членами хакерской группировки.
«Соединенные Штаты ввели санкции против двух членов российской хактивистской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) [Возрожденная киберармия России] за их роль в кибероперациях против объектов критической инфраструктуры США», – говорится в пресс-релизе госдепа.
В ведомстве пояснили, что с 2022 г. CARR проводит хакерские атаки против Украины и их союзников. Группировка якобы ответственна за взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах критически важной инфраструктуры в США и Европе, утверждают в госдепе.
3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточнялось, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты. В связи с этим временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения.