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США ввели санкции против двух россиян в рамках борьбы с киберпреступностью

Ведомости

Граждане РФ Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова включены в санкционный список США, сообщает американский минфин. Госдепартамент утверждает, что россияне якобы являются членами хакерской группировки.  

«Соединенные Штаты ввели санкции против двух членов российской хактивистской группировки Cyber ​​Army of Russia Reborn (CARR) [Возрожденная киберармия России] за их роль в кибероперациях против объектов критической инфраструктуры США», – говорится в пресс-релизе госдепа.

В ведомстве пояснили, что с 2022 г. CARR проводит хакерские атаки против Украины и их союзников. Группировка якобы ответственна за взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах критически важной инфраструктуры в США и Европе, утверждают в госдепе.

3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Уточнялось, что злоумышленники в течение длительного периода времени использовали неизвестную тогда критическую уязвимость в Microsoft Outlook и таким образом взломали несколько учетных записей электронной почты. В связи с этим временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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