Нетаньяху отверг обвинения ООН против Израиля в аннексии территорий Палестины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг решение суда ООН об аннексии Израилем территорий Палестины. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети Х.
«Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в Иудее и Самарии, нашей исторической родине. Никакое абсурдное мнение в Гааге не может отрицать эту историческую истину или законное право израильтян жить в своих общинах на родине наших предков», – написал он.
19 июля Международный суд ООН признал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Согласно консультативному заключению по вопросам правовых последствий оккупации, политика Израиля рассчитана на неопределенный срок и оказывает необратимое воздействие на местах, что равнозначно аннексии.
После решения суда глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. По словам министра, это необходимо сделать для того, чтобы не способствовать «продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа».