Нетаньяху отверг обвинения ООН против Израиля в аннексии территорий Палестины

«Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в Иудее и Самарии, нашей исторической родине. Никакое абсурдное мнение в Гааге не может отрицать эту историческую истину или законное право израильтян жить в своих общинах на родине наших предков», – написал он.