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В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после заражения коронавирусом

Ведомости

Президент США Джо Байден хорошо переносит лечение от коронавируса и продолжает работу. Это следует из обращения лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора к пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент по-прежнему хорошо переносит лечение. Мы продолжим принимать Paxlovid, как и планировалось. Президент продолжает работать на благо американского народа», – говорится в документе.

Среди основных проявлений коронавируса у Байдена врач назвал кашель и хриплый голос. В норме остаются давление, частота дыхания и температура. Легкие чистые, все анализы крови в норме, добавил О'Коннор.

18 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Глава Белого дома отменил свое выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. До этого положительный тест на коронавирус сдал супруг вице-президента США Дуглас Эмхофф. За несколько дней до этого он присутствовал на официальном мероприятии в Белом доме, где также находился президент США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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