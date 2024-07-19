В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после заражения коронавирусом

18 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Глава Белого дома отменил свое выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. До этого положительный тест на коронавирус сдал супруг вице-президента США Дуглас Эмхофф. За несколько дней до этого он присутствовал на официальном мероприятии в Белом доме, где также находился президент США.