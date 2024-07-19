В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после заражения коронавирусом
Президент США Джо Байден хорошо переносит лечение от коронавируса и продолжает работу. Это следует из обращения лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора к пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент по-прежнему хорошо переносит лечение. Мы продолжим принимать Paxlovid, как и планировалось. Президент продолжает работать на благо американского народа», – говорится в документе.
Среди основных проявлений коронавируса у Байдена врач назвал кашель и хриплый голос. В норме остаются давление, частота дыхания и температура. Легкие чистые, все анализы крови в норме, добавил О'Коннор.
18 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Глава Белого дома отменил свое выступление на ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. До этого положительный тест на коронавирус сдал супруг вице-президента США Дуглас Эмхофф. За несколько дней до этого он присутствовал на официальном мероприятии в Белом доме, где также находился президент США.