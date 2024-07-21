Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в ЛНР и Харьковской областиВоенные заняли более выгодные рубежи и позиции
Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под свой контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Запад» также заняли более выгодные рубежи и позиции.
В июле подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР), а в период с 13 по 19 июля российские силы заняли поселок Урожайное в республике. 9 июля подразделения «Центра» установили контроль над Яснобродовкой ДНР и улучшили тактическое положение. 11 июля стало известно о взятии населенного пункта Восход в республике.
18 июля командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Боевые действия в регионе активизировались в мае. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др. 22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона.