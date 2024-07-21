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Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области

Военные заняли более выгодные рубежи и позиции
Ведомости

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под свой контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» также заняли более выгодные рубежи и позиции.

В июле подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР), а в период с 13 по 19 июля российские силы заняли поселок Урожайное в республике. 9 июля подразделения «Центра» установили контроль над Яснобродовкой ДНР и улучшили тактическое положение. 11 июля стало известно о взятии населенного пункта Восход в республике.

18 июля командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Боевые действия в регионе активизировались в мае. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др. 22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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