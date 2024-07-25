Минобороны сообщило о гибели экипажа при крушении Ми-28 в Калужской области

Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей и живой силы на поле боя. Его экипаж состоит из двух человек. Вертолет может достигать скорость до 282 км/ч. Максимальная дальность полета – 460 км.