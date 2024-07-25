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Минобороны сообщило о гибели экипажа при крушении Ми-28 в Калужской области

Ведомости

При крушении ударного вертолета Ми-28 в Калужской области погиб экипаж. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Вертолет упал в безлюдной местности во время планового полета. Обошлось без разрушений на земле, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, авария случилась из-за технической неисправности.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что крушение произошло в Жиздринском районе. Глава района Александр Барыбин сообщил, что вертолет упал в лесу недалеко от деревни Кленки.

По словам Шапши, экипаж нес боевое дежурство. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.

Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей и живой силы на поле боя. Его экипаж состоит из двух человек. Вертолет может достигать скорость до 282 км/ч. Максимальная дальность полета – 460 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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