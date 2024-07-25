Минобороны сообщило о гибели экипажа при крушении Ми-28 в Калужской области
При крушении ударного вертолета Ми-28 в Калужской области погиб экипаж. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.
Вертолет упал в безлюдной местности во время планового полета. Обошлось без разрушений на земле, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, авария случилась из-за технической неисправности.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что крушение произошло в Жиздринском районе. Глава района Александр Барыбин сообщил, что вертолет упал в лесу недалеко от деревни Кленки.
По словам Шапши, экипаж нес боевое дежурство. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.
Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, а также малоскоростных низколетящих воздушных целей и живой силы на поле боя. Его экипаж состоит из двух человек. Вертолет может достигать скорость до 282 км/ч. Максимальная дальность полета – 460 км.