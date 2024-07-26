Завод беспилотников Baykar на Украине заработает после окончания конфликта

В феврале 2024 г. стало известно о начале строительства турецкой компанией Baykar завода по производству беспилотников под Киевом. Тогда исполнительный директор компании Халук Байрактар заявил, что на строительство потребуется год и только затем компания приступит к внутреннему оснащению производственными мощностями.