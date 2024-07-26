Завод беспилотников Baykar на Украине заработает после окончания конфликта
Завод по производству беспилотников турецкой компании Baykar планируется ввести в строй после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью Euronews.
По его словам, украинская сторона также сотрудничает с Турецкой аэрокосмической компанией (TUSAS). Посол отказался подробнее комментировать соглашение с турецкой Baykar по соображениям безопасности, отметив, что посредничество Турции при переговорах с Москвой о зерновом соглашении и обмене военнопленными означает «успех турецкой дипломатии».
В феврале 2024 г. стало известно о начале строительства турецкой компанией Baykar завода по производству беспилотников под Киевом. Тогда исполнительный директор компании Халук Байрактар заявил, что на строительство потребуется год и только затем компания приступит к внутреннему оснащению производственными мощностями.
В августе 2022 г. Bayraktar заявил, что компания не будет поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты в Россию.