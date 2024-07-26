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Завод беспилотников Baykar на Украине заработает после окончания конфликта

Ведомости

Завод по производству беспилотников турецкой компании Baykar планируется ввести в строй после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью Euronews.

По его словам, украинская сторона также сотрудничает с Турецкой аэрокосмической компанией (TUSAS). Посол отказался подробнее комментировать соглашение с турецкой Baykar по соображениям безопасности, отметив, что посредничество Турции при переговорах с Москвой о зерновом соглашении и обмене военнопленными означает «‎успех турецкой дипломатии». 

В феврале 2024 г. стало известно о начале строительства турецкой компанией Baykar завода по производству беспилотников под Киевом. Тогда исполнительный директор компании Халук Байрактар заявил, что на строительство потребуется год и только затем компания приступит к внутреннему оснащению производственными мощностями.

В августе 2022 г. Bayraktar заявил, что компания не будет поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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