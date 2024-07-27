В офисе Зеленского анонсировали новые поставки систем ПВО Patriot
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские военные получат больше систем ПВО Patriot. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Patriot будет больше», – написал Ермак.
США в июле на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО Украине. Президент страны Владимир Зеленский на своей странице в Х поблагодарил власти стран НАТО за это решение, но позднее он заявил, что поставки дополнительных зенитных комплексов Patriot не закроют полностью потребности Украины. Зеленский добавил, что российская армия использует разные типы нового вооружения, поэтому для совершенствования своих ПВО украинские военные должны получать вооружения «разных типов».
30 июня украинский президент также говорил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которые использует Россия.
В июне газета Financial Times писала, что США не будут принимать новые заказы на системы ПВО Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты. Президент США Джо Байден пообещал, что страна возьмет на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО Киеву. Все, что есть у США, отправят на Украину, подчеркнул он. Позднее в Белом доме подтвердили, что Штаты решили передавать Киеву все производимые системы Patriot и NASAMS.