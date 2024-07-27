Министр КНР призвал США прекратить злоупотреблять односторонними санкциями

Ван И на встрече 27 июля заявил также, что Вашингтон продолжает свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая и, наоборот, активизировал их. Накапливаются риски для китайско-американских отношений, необходимо «правильно справляться с разногласиями, устранять вмешательство и развивать сотрудничество», подчеркнул министр. Политику Пекина в отношении США она назвал последовательной и основанной на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.