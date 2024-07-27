Министр КНР призвал США прекратить злоупотреблять односторонними санкциями
Китай будет способствовать переговорам для достижения мира на Украине, а США следует прекратить вводить односторонние санкции против Пекина. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.
«Позиция Китая по украинскому вопросу открыта и честна, и будет продолжать способствовать миру и переговорам. Соединенным Штатам следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции <...> Китай выступает против клеветы и фальсификаций, не допустит давления и шантажа и примет решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав», – приводит слова министра китайское ведомство.
Ван И на встрече 27 июля заявил также, что Вашингтон продолжает свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая и, наоборот, активизировал их. Накапливаются риски для китайско-американских отношений, необходимо «правильно справляться с разногласиями, устранять вмешательство и развивать сотрудничество», подчеркнул министр. Политику Пекина в отношении США она назвал последовательной и основанной на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
Блинкен на встрече выразил обеспокоенность Вашингтона действиями Пекина в отношении Тайваня и его поддержкой России в украинском конфликте, пишет Reuters. Он предупредил КНР о дальнейших шагах США, если Пекин не сократит объем помощи Москве.
«Китай не взял на себя никаких обязательств по принятию мер», – сказал Блинкен.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.