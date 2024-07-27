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Министр КНР призвал США прекратить злоупотреблять односторонними санкциями

Ведомости

Китай будет способствовать переговорам для достижения мира на Украине, а США следует прекратить вводить односторонние санкции против Пекина. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.

«Позиция Китая по украинскому вопросу открыта и честна, и будет продолжать способствовать миру и переговорам. Соединенным Штатам следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции <...> Китай выступает против клеветы и фальсификаций, не допустит давления и шантажа и примет решительные и эффективные меры для защиты своих основных интересов и законных прав», – приводит слова министра китайское ведомство.

Ван И на встрече 27 июля заявил также, что Вашингтон продолжает свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая и, наоборот, активизировал их. Накапливаются риски для китайско-американских отношений, необходимо «правильно справляться с разногласиями, устранять вмешательство и развивать сотрудничество», подчеркнул министр. Политику Пекина в отношении США она назвал последовательной и основанной на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Блинкен на встрече выразил обеспокоенность Вашингтона действиями Пекина в отношении Тайваня и его поддержкой России в украинском конфликте, пишет Reuters. Он предупредил КНР о дальнейших шагах США, если Пекин не сократит объем помощи Москве.

«Китай не взял на себя никаких обязательств по принятию мер», – сказал Блинкен.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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