ТАСС: российские военные спасли раненого солдата ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России спасли украинского солдата Сергея Наталенко, который был расстрелян сослуживцами при сдаче в плен в Торецке (ДНР). Об этом пленный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал ТАСС.
По словам Наталенко, российские бойцы вынесли его на руках, а затем оказали медицинскую помощь. Сам же он был последним в колонне украинцев, которые слались в плен ВС России на горловском направлении.
«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций – от украинцев», – пояснил военнопленный.
27 июля Минобороны России сообщило, что на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Один из пленных позже рассказал, что командование их «кинуло», а самим им уже некуда было отступать.