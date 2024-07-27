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ТАСС: российские военные спасли раненого солдата ВСУ

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил России спасли украинского солдата Сергея Наталенко, который был расстрелян сослуживцами при сдаче в плен в Торецке (ДНР). Об этом пленный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал ТАСС.

По словам Наталенко, российские бойцы вынесли его на руках, а затем оказали медицинскую помощь. Сам же он был последним в колонне украинцев, которые слались в плен ВС России на горловском направлении.

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт, и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций – от украинцев», – пояснил военнопленный.

27 июля Минобороны России сообщило, что на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Один из пленных позже рассказал, что командование их «кинуло», а самим им уже некуда было отступать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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