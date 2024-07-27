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Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ в Петербурге

Ведомости

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Китайский адмирал также провел встречу с замминистра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, стороны обсудили сотрудничество в военно-морской сфере.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля – в День Военно-морского флота. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин планирует лично присутствовать на мероприятии.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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