Командующий ВМС Китая прибыл в Россию для участия в параде ВМФ в Петербурге
Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Китайский адмирал также провел встречу с замминистра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, стороны обсудили сотрудничество в военно-морской сфере.
27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 28 июля – в День Военно-морского флота. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин планирует лично присутствовать на мероприятии.
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля с 1980 г., а сам праздник был утвержден в 1939 г. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке.