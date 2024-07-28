МИД Норвегии предостерег Израиль от ответных ударов по Ливану
Эскалация между Израилем и ливанским движением «Хезболла» может стать поворотным моментом в конфликте, ответные удары Израиля грозят конфликтом на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
27 июля в Израиле сообщили, что группировка «Хезболла» нанесла удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. В результате погибли 12 человек. Ливанское движение отрицает причастность к удару.
«Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" может стать поворотным моментом в конфликте. Сейчас эскалация или ответные удары могут иметь последствия для ситуации в сфере безопасности на всем Ближнем Востоке», – заявил министр (цитата по ТАСС).
После обстрела Голанских высот израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечалось, что военные атаковали тайники с оружием и объекты «террористической инфраструктуры». В ЦАХАЛ также заявили, что значительно повышают готовность к «следующему этапу боевых действий» на севере страны после удара по деревне Мадждаль-Шамс.
Ракетный обстрел Голанских высот осудили, в частности, МИД Франции и МИД Великобритании, передает The Times os Israel. Париж призвал «сделать все возможное для предотвращения дальнейшей военной эскалации». В британском ведомстве подчеркнули, что «Хезболла» должна прекратить свои атаки, и также выразили обеспокоенность «риском дальнейшей эскалации и дестабилизации». Удар также осудило и правительство Ливана.