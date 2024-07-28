МИД Норвегии предостерег Израиль от ответных ударов по Ливану

«Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" может стать поворотным моментом в конфликте. Сейчас эскалация или ответные удары могут иметь последствия для ситуации в сфере безопасности на всем Ближнем Востоке», – заявил министр (цитата по ТАСС).