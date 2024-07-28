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МИД Норвегии предостерег Израиль от ответных ударов по Ливану

Ведомости

Эскалация между Израилем и ливанским движением «Хезболла» может стать поворотным моментом в конфликте, ответные удары Израиля грозят конфликтом на всем Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

27 июля в Израиле сообщили, что группировка «Хезболла» нанесла удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. В результате погибли 12 человек. Ливанское движение отрицает причастность к удару. 

«Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" может стать поворотным моментом в конфликте. Сейчас эскалация или ответные удары могут иметь последствия для ситуации в сфере безопасности на всем Ближнем Востоке», – заявил министр (цитата по ТАСС).

После обстрела Голанских высот израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечалось, что военные атаковали тайники с оружием и объекты «террористической инфраструктуры». В ЦАХАЛ также заявили, что значительно повышают готовность к «следующему этапу боевых действий» на севере страны после удара по деревне Мадждаль-Шамс.

Ракетный обстрел Голанских высот осудили, в частности, МИД Франции и МИД Великобритании, передает The Times os Israel. Париж призвал «сделать все возможное для предотвращения дальнейшей военной эскалации». В британском ведомстве подчеркнули, что «Хезболла» должна прекратить свои атаки, и также выразили обеспокоенность «риском дальнейшей эскалации и дестабилизации». Удар также осудило и правительство Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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