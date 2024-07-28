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Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану

Ведомости

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ливанского движения «Хезболла», сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За ночь израильские ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», – говорится в сообщении.

Речь, как уточняется, идет о тайниках с оружием и об объектах «террористической инфраструктуры». В ЦАХАЛ также заявили, что значительно повышают готовность к «следующему этапу боевых действий» на севере страны после удара по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

«Мы знаем, как наносить удары даже очень далеко от государства Израиль <...> Когда потребуется, мы будем действовать решительно», – добавили там.

В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс погибли 10 человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести. Произошедшее усилило вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

В самой «Хезболле» опровергли какую-либо причастность к обстрелу, заявив, что взрыв на Голанских высотах стал результатом падения израильской противоракеты, запущенной системой ПРО «Железный купол». ЦАХАЛ указывает, что речь идет о ракете «Фалак» с боеголовкой весом 53 кг производства «Хезболлы». Официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским на Голанских высотах и призвало все стороны к прекращению огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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