Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ливанского движения «Хезболла», сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«За ночь израильские ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», – говорится в сообщении.
Речь, как уточняется, идет о тайниках с оружием и об объектах «террористической инфраструктуры». В ЦАХАЛ также заявили, что значительно повышают готовность к «следующему этапу боевых действий» на севере страны после удара по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.
«Мы знаем, как наносить удары даже очень далеко от государства Израиль <...> Когда потребуется, мы будем действовать решительно», – добавили там.
В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс погибли 10 человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести. Произошедшее усилило вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
В самой «Хезболле» опровергли какую-либо причастность к обстрелу, заявив, что взрыв на Голанских высотах стал результатом падения израильской противоракеты, запущенной системой ПРО «Железный купол». ЦАХАЛ указывает, что речь идет о ракете «Фалак» с боеголовкой весом 53 кг производства «Хезболлы». Официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским на Голанских высотах и призвало все стороны к прекращению огня.