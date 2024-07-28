Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану

В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс погибли 10 человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести. Произошедшее усилило вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.