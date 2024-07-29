Песков: на вопрос о системности ЧП на дамбах должны ответить кабмин и регионы

Крупное подтопление также произошло 5 апреля в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы на реке Урал. В городе была объявлена эвакуация. Участвовавший в постройке дамбы директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров в интервью РЕН ТВ и «Первому каналу» заявлял, что прорыв мог произойти из-за человеческого фактора (дамбу якобы могли пробурить для сбрасывания сточных вод) или грызунов. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).