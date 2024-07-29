Песков: на вопрос о системности ЧП на дамбах должны ответить кабмин и регионы
Кремль не может оценить, является ли системной проблема аварий на дамбах Беломорканала, Челябинской области и Урала, поскольку вопрос их работоспособности относится к компетенции правительства и регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос к правительству», – ответил Песков на вопрос, в курсе ли президент России о последних авариях на дамбах и считают ли в Кремле проблему системной.
Рано утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В результате погиб один человек. Спасатели заняты поиском еще двоих человек.
За несколько дней до этого, вечером 26 июля, на Киалимском водохранилище Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. Спасатели эвакуировали жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.
Крупное подтопление также произошло 5 апреля в Орске Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы на реке Урал. В городе была объявлена эвакуация. Участвовавший в постройке дамбы директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров в интервью РЕН ТВ и «Первому каналу» заявлял, что прорыв мог произойти из-за человеческого фактора (дамбу якобы могли пробурить для сбрасывания сточных вод) или грызунов. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).
Кроме того, 16 мая в Тюменской области в селе Большой Карагай Вагайского района был зафиксирован перелив через дамбу. Следом началась эвакуация граждан.