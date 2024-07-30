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Бербок заявила о необходимости активнее помогать Украине для защиты границ ФРГ

Ведомости

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости со стороны Германии активно защищать Украину, чтобы не ставить под сомнение вопрос безопасности границ страны. Об этом Бербок заявила Die Zeit.

«Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, <...> наша собственная безопасность находится под максимальным риском», – сообщила Бербок.

В ходе интервью Бербок также заявила, что все также не имеет планов баллотироваться на пост канцлера ФРГ, желая сконцентрироваться на внешней политике. Отвечая на вопрос журналистов Die Zeit о том, почему свое первое заявление об отказе участвовать в выборах на пост канцлера Бербок сделала в эфире CNN, глава МИДа заявила, что ей показалось это «наиболее правильным решением». Бербок также не стала комментировать вопрос о возможной кандидатуре министра экономики Роберта Хабека на пост канцлера.

Ранее Бербок выступила в поддержку планов по размещению в Германии американских ракет, назвав противное решение – «наивным и безответственным». Обеспокоенность по поводу размещения американских ракет в Германии выражал председатель парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених. Он призвал ФРГ улучшить свою обороноспособность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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