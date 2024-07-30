Бербок заявила о необходимости активнее помогать Украине для защиты границ ФРГ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости со стороны Германии активно защищать Украину, чтобы не ставить под сомнение вопрос безопасности границ страны. Об этом Бербок заявила Die Zeit.
«Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, <...> наша собственная безопасность находится под максимальным риском», – сообщила Бербок.
В ходе интервью Бербок также заявила, что все также не имеет планов баллотироваться на пост канцлера ФРГ, желая сконцентрироваться на внешней политике. Отвечая на вопрос журналистов Die Zeit о том, почему свое первое заявление об отказе участвовать в выборах на пост канцлера Бербок сделала в эфире CNN, глава МИДа заявила, что ей показалось это «наиболее правильным решением». Бербок также не стала комментировать вопрос о возможной кандидатуре министра экономики Роберта Хабека на пост канцлера.
Ранее Бербок выступила в поддержку планов по размещению в Германии американских ракет, назвав противное решение – «наивным и безответственным». Обеспокоенность по поводу размещения американских ракет в Германии выражал председатель парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених. Он призвал ФРГ улучшить свою обороноспособность.