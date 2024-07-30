Киев ждет поступления новых ЗРК Patriot в августе - октябре
Киев ожидает поступления новых ЗРК Patriot в августе – октябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ровненской области.
«Мы увеличиваем количество и Patriot, и других систем. Я думаю, что в этом смысле мы будем продолжать эту работу и в августе, и в сентябре, и в октябре будут соответствующие системы в нашей стране», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).
США в июле на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО Украине. Зеленский тогда поблагодарил власти стран НАТО за это решение, но позднее он заявил, что поставки дополнительных зенитных комплексов Patriot не закроют полностью потребности Украины. Зеленский добавил, что российская армия использует разные типы нового вооружения, поэтому для совершенствования своих ПВО украинские военные должны получать вооружения «разных типов».
30 июня украинский президент также говорил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которое использует Россия.