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Киев ждет поступления новых ЗРК Patriot в августе - октябре

Ведомости

Киев ожидает поступления новых ЗРК Patriot в августе – октябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ровненской области.

«Мы увеличиваем количество и Patriot, и других систем. Я думаю, что в этом смысле мы будем продолжать эту работу и в августе, и в сентябре, и в октябре будут соответствующие системы в нашей стране», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

США в июле на саммите НАТО подтвердили поставки пяти дальнобойных систем ПВО Украине. Зеленский тогда поблагодарил власти стран НАТО за это решение, но позднее он заявил, что поставки дополнительных зенитных комплексов Patriot не закроют полностью потребности Украины. Зеленский добавил, что российская армия использует разные типы нового вооружения, поэтому для совершенствования своих ПВО украинские военные должны получать вооружения «разных типов».

30 июня украинский президент также говорил, что системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами. По его словам, украинская сторона не в состоянии сбивать то количество авиабомб, которое использует Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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