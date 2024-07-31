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Избранный президент Индонезии Субианто прибудет в Россию 31 июля

Ведомости

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибудет с визитом в Россию 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.

О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Прабово Субианто, который занимает пост министра обороны Индонезии, победил на выборах президента 14 февраля. Как писало Reuters, в своей победной речи он пообещал создать правительство, состоящее из «лучших индонезийцев».

Президент России Владимир Путин поздравил Субианто с избранием, выразив надежду, что его работа на посту главы государства поспособствует дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества в интересах упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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