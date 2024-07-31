Избранный президент Индонезии Субианто прибудет в Россию 31 июля
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибудет с визитом в Россию 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.
О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Прабово Субианто, который занимает пост министра обороны Индонезии, победил на выборах президента 14 февраля. Как писало Reuters, в своей победной речи он пообещал создать правительство, состоящее из «лучших индонезийцев».
Президент России Владимир Путин поздравил Субианто с избранием, выразив надежду, что его работа на посту главы государства поспособствует дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества в интересах упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.