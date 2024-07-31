МИД: Россия примет контрмеры в случае передачи Японией летального вооружения ВСУ

В конце июля по итогам совещания глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии в Токио было принято решение, что две страны изучат вопрос о совместном производстве военной техники. Минобороны Японии также подписало первый контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО американской разработки Patriot PAC-3. Как утверждается, это необходимо, чтобы пополнить запасы США, которые сокращаются из-за передачи вооружений Украине.