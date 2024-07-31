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МИД: Россия примет контрмеры в случае передачи Японией летального вооружения ВСУ

Ведомости

Россия примет контрмеры, если летальное вооружение Японии будет передано ВСУ. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. Трансляция шла на странице ведомства во «В контакте».

«В случае передачи ВСУ японской летальной продукции военного назначения будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией», – сказал он.

Настасьин обратил внимание, что Япония и США договорились об экспорте противоракет японского производства для американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По его словам, у Москвы «практически нет сомнений», что в конечном итоге это вооружение может оказаться на Украине.

В начале весны 2024 г. газета Yomiuri со ссылкой на источники писала, что Вашингтон и Токио на встрече в марте договорились об «укреплении системы совместного производства» оборонной техники и скорректировали ее в итоговом документе. По данным собеседников, стороны обсуждали вопросы координации действий, которые смогут увеличить производство военного оборудования для Украины.

В конце июля по итогам совещания глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии в Токио было принято решение, что две страны изучат вопрос о совместном производстве военной техники. Минобороны Японии также подписало первый контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО американской разработки Patriot PAC-3. Как утверждается, это необходимо, чтобы пополнить запасы США, которые сокращаются из-за передачи вооружений Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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