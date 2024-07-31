МИД: Россия примет контрмеры в случае передачи Японией летального вооружения ВСУ
Россия примет контрмеры, если летальное вооружение Японии будет передано ВСУ. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. Трансляция шла на странице ведомства во «В контакте».
«В случае передачи ВСУ японской летальной продукции военного назначения будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией», – сказал он.
Настасьин обратил внимание, что Япония и США договорились об экспорте противоракет японского производства для американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По его словам, у Москвы «практически нет сомнений», что в конечном итоге это вооружение может оказаться на Украине.
В начале весны 2024 г. газета Yomiuri со ссылкой на источники писала, что Вашингтон и Токио на встрече в марте договорились об «укреплении системы совместного производства» оборонной техники и скорректировали ее в итоговом документе. По данным собеседников, стороны обсуждали вопросы координации действий, которые смогут увеличить производство военного оборудования для Украины.
В конце июля по итогам совещания глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии в Токио было принято решение, что две страны изучат вопрос о совместном производстве военной техники. Минобороны Японии также подписало первый контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО американской разработки Patriot PAC-3. Как утверждается, это необходимо, чтобы пополнить запасы США, которые сокращаются из-за передачи вооружений Украине.