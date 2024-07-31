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В МВД Польши заявили о разработке плана массовой эвакуации населения

Ведомости

Польские власти разрабатывают планы массовой эвакуации на случай войны. Планы войдут в законопроект о гражданской обороне, сообщил глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью телеканалу Polsat.

Как подчеркнул Семоняк, в инициативе будет учтен опыт вооруженного конфликта на Украине. Также он добавил, что основные вопросы в проекте уже решены, однако остается определиться с финансами, персоналом и отношениями с местными органами власти. Согласно инициативе, польские власти планируют ежегодно выделять 0,15% ВВП на гражданскую оборону, в том числе около $1,5 млрд на строительство убежищ. Вдобавок будет создана защищенная система правительственной связи и система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Проект разрабатывается с января 2024 г. в рамках совместной работы минобороны и МВД Польши. Семоняк не называет конкретных сроков принятия законопроекта, ссылаясь на ожидание ответа со стороны профильных комитетов.

В середине июня 2024 г. Семоняк заявил о введении с 13 июня буферной зоны на границе с Белоруссией. По информации Polsat длина 200-метрового участка, на который распространяется запрет на проезд, составит более 60,5 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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