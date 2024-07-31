В МВД Польши заявили о разработке плана массовой эвакуации населения

Как подчеркнул Семоняк, в инициативе будет учтен опыт вооруженного конфликта на Украине. Также он добавил, что основные вопросы в проекте уже решены, однако остается определиться с финансами, персоналом и отношениями с местными органами власти. Согласно инициативе, польские власти планируют ежегодно выделять 0,15% ВВП на гражданскую оборону, в том числе около $1,5 млрд на строительство убежищ. Вдобавок будет создана защищенная система правительственной связи и система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.