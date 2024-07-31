В МВД Польши заявили о разработке плана массовой эвакуации населения
Польские власти разрабатывают планы массовой эвакуации на случай войны. Планы войдут в законопроект о гражданской обороне, сообщил глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью телеканалу Polsat.
Как подчеркнул Семоняк, в инициативе будет учтен опыт вооруженного конфликта на Украине. Также он добавил, что основные вопросы в проекте уже решены, однако остается определиться с финансами, персоналом и отношениями с местными органами власти. Согласно инициативе, польские власти планируют ежегодно выделять 0,15% ВВП на гражданскую оборону, в том числе около $1,5 млрд на строительство убежищ. Вдобавок будет создана защищенная система правительственной связи и система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.
Проект разрабатывается с января 2024 г. в рамках совместной работы минобороны и МВД Польши. Семоняк не называет конкретных сроков принятия законопроекта, ссылаясь на ожидание ответа со стороны профильных комитетов.
В середине июня 2024 г. Семоняк заявил о введении с 13 июня буферной зоны на границе с Белоруссией. По информации Polsat длина 200-метрового участка, на который распространяется запрет на проезд, составит более 60,5 км.