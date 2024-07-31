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Путин встретился с избранным президентом Индонезии Субианто в Кремле

Российский лидер назвал его другом РФ и заявил об успешных экономических связях стран
Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии, министра обороны республики Прабово Субианто проходит в Кремле.

Российско-индонезийские переговоры, сообщает пресс-служба Кремля, начались с беседы в узком составе. Со стороны России участие в переговорах принимают помощник президента Юрий Ушаков, первый заместитель председателя правительства, председатель российской части российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. В следующем году исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между РФ и Индонезией, напомнил президент России.

«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно: несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится», – отметил Путин.

Президент добавил, что Москва надеется на заметную положительную роль в развитии торгово-экономических связей договора о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией, который уже подготовлен к подписанию.

«Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры», – добавил российский лидер.

Субианто пригласил представителей России на оборонную выставку в ноябре, передает ТАСС.

Избранный президент Индонезии находится в Москве с визитом 31 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что помимо переговоров сторон в узком составе запланирована встреча в формате рабочего завтрака.

В этот день также состоялись переговоры Субианто и министр обороны России Андрея Белоусова. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Белоусов заявил, что Индонезия рассматривается как один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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