Путин встретился с избранным президентом Индонезии Субианто в Кремле

«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно: несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится», – отметил Путин.