Путин встретился с избранным президентом Индонезии Субианто в Кремле

Путин встретился с избранным президентом Индонезии Субианто в КремлеРоссийский лидер назвал его другом РФ и заявил об успешных экономических связях стран
Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии, министра обороны республики Прабово Субианто проходит в Кремле.
Российско-индонезийские переговоры, сообщает пресс-служба Кремля, начались с беседы в узком составе. Со стороны России участие в переговорах принимают помощник президента Юрий Ушаков, первый заместитель председателя правительства, председатель российской части российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин назвал Субианто другом России и подчеркнул, что страны на протяжении десятилетий связывают давние дружеские отношения. В следующем году исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между РФ и Индонезией, напомнил президент России.
«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно: несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, что ситуация сохранится», – отметил Путин.
Президент добавил, что Москва надеется на заметную положительную роль в развитии торгово-экономических связей договора о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией, который уже подготовлен к подписанию.
«Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры», – добавил российский лидер.
Избранный президент Индонезии находится в Москве с визитом 31 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что помимо переговоров сторон в узком составе запланирована встреча в формате рабочего завтрака.
В этот день также состоялись переговоры Субианто и министр обороны России Андрея Белоусова. Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны. Белоусов заявил, что Индонезия рассматривается как один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.