МО Индонезии: визит избранного президента страны в РФ укрепит отношения сторон
Визит избранного президента Индонезии Прабово Субианто в Россию послужит укреплению двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики.
«Этот рабочий визит знаменует собой важный шаг в укреплении двусторонних отношений между Индонезией и Россией», – говорится в сообщении.
Планируется, что избранный президент Индонезии встретится с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с оборонным сотрудничеством между странами. После Субианто проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет 31 июля в Кремле переговоры с Субианто. Запланированы переговоры сторон в узком составе и в формате рабочего завтрака.
О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол России в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Субианто, который занимает пост министра обороны Индонезии, победил на выборах президента 14 февраля. Как писало агентство Reuters, в победной речи он пообещал создать правительство, состоящее из «лучших индонезийцев».