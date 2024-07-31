МО Индонезии: визит избранного президента страны в РФ укрепит отношения сторон

О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол России в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.