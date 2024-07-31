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Путин 31 июля проведет переговоры с избранным президентом Индонезии Субианто

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет 31 июля в Кремле переговоры с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом и действующим министром обороны республики Индонезии Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом», – уточнил Песков.

Запланированы переговоры сторон в узком составе и в формате рабочего завтрака. По словам пресс-секретаря президента, это эффективная система общения, позволяющая детально пройтись по вопросам повестки дня двусторонних отношений. У России есть большие интересы для развития торгово-экономических отношений с Индонезией, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня. Путину и Субианто будет, о чем поговорить, отметил Песков.

«По окончании российско-индонезийских переговоров Путин продолжит свою работу в Кремле. Череда непубличных встреч, которые мы не будем светить», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол России в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Субианто, который занимает пост министра обороны Индонезии, победил на выборах президента 14 февраля. Как писало агентство Reuters, в победной речи он пообещал создать правительство, состоящее из «лучших индонезийцев».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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