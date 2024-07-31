Путин 31 июля проведет переговоры с избранным президентом Индонезии Субианто
Президент России Владимир Путин проведет 31 июля в Кремле переговоры с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом и действующим министром обороны республики Индонезии Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом», – уточнил Песков.
Запланированы переговоры сторон в узком составе и в формате рабочего завтрака. По словам пресс-секретаря президента, это эффективная система общения, позволяющая детально пройтись по вопросам повестки дня двусторонних отношений. У России есть большие интересы для развития торгово-экономических отношений с Индонезией, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня. Путину и Субианто будет, о чем поговорить, отметил Песков.
«По окончании российско-индонезийских переговоров Путин продолжит свою работу в Кремле. Череда непубличных встреч, которые мы не будем светить», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
О том что Россия готова принять Субианто с визитом, сообщалось 7 июля. Посол России в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Субианто, который занимает пост министра обороны Индонезии, победил на выборах президента 14 февраля. Как писало агентство Reuters, в победной речи он пообещал создать правительство, состоящее из «лучших индонезийцев».