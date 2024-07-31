Путин 31 июля проведет переговоры с избранным президентом Индонезии Субианто

Запланированы переговоры сторон в узком составе и в формате рабочего завтрака. По словам пресс-секретаря президента, это эффективная система общения, позволяющая детально пройтись по вопросам повестки дня двусторонних отношений. У России есть большие интересы для развития торгово-экономических отношений с Индонезией, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня. Путину и Субианто будет, о чем поговорить, отметил Песков.