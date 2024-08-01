МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Ливан

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 1 августа сообщалось, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 39 480 человек.