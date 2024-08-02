На Украине призвали не допустить возвращения Нетребко на европейскую сцену

Баварская государственная опера в марте 2022 г. аннулировала существующие отношения с оперной певицей Анной Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым из-за начала спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий. В конце марта 2022 г. Нетребко заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. В сентябре 2023 г. она вернулась на немецкую сцену в «Макбете» Джузеппе Верди в Государственной опере на Унтер-ден-Линден.