На Украине призвали не допустить возвращения Нетребко на европейскую сцену
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейскую сцену оперной певицы Анны Нетребко и других российских деятелей культуры. Об это он заявил в своем Telegram-канале.
Таким образом Ермак отреагировал на сообщение о том, что Нетребко вернется на сцену Римской оперы в новой постановке «Тоски».
«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги», – заявил глава офиса украинского президента.
Баварская государственная опера в марте 2022 г. аннулировала существующие отношения с оперной певицей Анной Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым из-за начала спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий. В конце марта 2022 г. Нетребко заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. В сентябре 2023 г. она вернулась на немецкую сцену в «Макбете» Джузеппе Верди в Государственной опере на Унтер-ден-Линден.