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На Украине призвали не допустить возвращения Нетребко на европейскую сцену

Ведомости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейскую сцену оперной певицы Анны Нетребко и других российских деятелей культуры. Об это он заявил в своем Telegram-канале.

Таким образом Ермак отреагировал на сообщение о том, что Нетребко вернется на сцену Римской оперы в новой постановке «Тоски».

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги», – заявил глава офиса украинского президента.

Баварская государственная опера в марте 2022 г. аннулировала существующие отношения с оперной певицей Анной Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым из-за начала спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий. В конце марта 2022 г. Нетребко заявила, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. В сентябре 2023 г. она вернулась на немецкую сцену в «Макбете» Джузеппе Верди в Государственной опере на Унтер-ден-Линден.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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