Минобороны Молдавии анонсировало многонациональные военные учения

1 августа стало известно о завершении плановых учений ВМФ России, которые проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Целью учений была обозначена проверка действий органов военного управления ВМФ и готовность экипажей кораблей, морской авиации и береговых войск к выполнению задач по предназначению.