Минобороны Молдавии анонсировало многонациональные военные учения
Национальная армия Молдавии проведет многонациональные военные учения «Огненный щит - 2024» с участием молдавских, румынских и американских солдат, сообщает пресс-служба республиканского минобороны.
Учения состоятся на военных полигонах с 5 по 23 августа и будут направлены «на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава». Участие в тренировках примут военно-технические подразделения и артиллерийские системы молдавской армии.
Отмечается, что учения «Огненный щит» проходят ежегодно, начиная с 2015 г.
1 августа стало известно о завершении плановых учений ВМФ России, которые проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Целью учений была обозначена проверка действий органов военного управления ВМФ и готовность экипажей кораблей, морской авиации и береговых войск к выполнению задач по предназначению.