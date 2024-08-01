Минобороны сообщило о завершении учений ВМФ

Плановые учения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии проходили с 30 июля. В них приняли участие более 20 000 человек. Задействовано было около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.