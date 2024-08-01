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Минобороны сообщило о завершении учений ВМФ

Ведомости

Плановые учения ВМФ России, которые проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, завершены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. 

Цель маневров была достигнута, подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Ранее сообщалось, что цель учений – проверить действия органов военного управления ВМФ и готовность экипажей кораблей, морской авиации и береговых войск к выполнению задач по предназначению.

В Минобороны отметили, что за несколько дней военные выполнили более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. Уточняется, что отрабатывалось также взаимодействие с другими силовыми ведомствами и органами власти при тренировках по обороне пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности на море, спасению на воде и др.

В ближайшее время экипажи кораблей вернутся в пункты постоянного базирования, добавили в военном ведомстве.

Плановые учения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии проходили с 30 июля. В них приняли участие более 20 000 человек. Задействовано было около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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