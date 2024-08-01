Минобороны сообщило о завершении учений ВМФ
Цель маневров была достигнута, подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Ранее сообщалось, что цель учений – проверить действия органов военного управления ВМФ и готовность экипажей кораблей, морской авиации и береговых войск к выполнению задач по предназначению.
В Минобороны отметили, что за несколько дней военные выполнили более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. Уточняется, что отрабатывалось также взаимодействие с другими силовыми ведомствами и органами власти при тренировках по обороне пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности на море, спасению на воде и др.
В ближайшее время экипажи кораблей вернутся в пункты постоянного базирования, добавили в военном ведомстве.
Плановые учения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии проходили с 30 июля. В них приняли участие более 20 000 человек. Задействовано было около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.