Корабли Тихоокеанского флота отработали стрельбы в заливе Петра Великого

30 июля начались плановые учения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ). Их цель – проверить действия органов военного управления ВМФ. В учениях принимают участие более 20 000 человек. Задействовано около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.