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Корабли Тихоокеанского флота отработали стрельбы в заливе Петра Великого

Ведомости

Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого в рамках военно-морских учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Три корабля выполнили упражнение по мишеням, имитирующим корабли десантного отряда условного противника. Огонь вели из 57-мм артустановок.

В ходе маневров военные моряки также отразили воздушную атаку условного противника и отработали поиск и уничтожение морской плавающей мины, представляющей угрозу судоходству.

30 июля начались плановые учения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ). Их цель – проверить действия органов военного управления ВМФ. В учениях принимают участие более 20 000 человек. Задействовано около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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