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Минобороны сообщило о начале учений с участием более 20 000 человек

Ведомости

В России начались плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) с участием более 20 000 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Маневры проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Их цель – проверить действия органов военного управления ВМФ.

В учениях принимают участие более 20 000 человек. Задействовано около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

В течение нескольких дней военнослужащие выполнят свыше 300 упражнений с практическим применением оружия, включая зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, а также упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника. Также будет отработано применение противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации ВМФ.

22 июля экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки в Японском море. В ходе маневров они искали и следили за субмариной условного противника. После отказа от всплытия корветы условно уничтожили неопознанную подводную лодку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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