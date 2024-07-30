Минобороны сообщило о начале учений с участием более 20 000 человек
В России начались плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) с участием более 20 000 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Маневры проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Их цель – проверить действия органов военного управления ВМФ.
В учениях принимают участие более 20 000 человек. Задействовано около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов и свыше 200 единиц военной и специальной техники.
В течение нескольких дней военнослужащие выполнят свыше 300 упражнений с практическим применением оружия, включая зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, а также упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника. Также будет отработано применение противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации ВМФ.
22 июля экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки в Японском море. В ходе маневров они искали и следили за субмариной условного противника. После отказа от всплытия корветы условно уничтожили неопознанную подводную лодку.