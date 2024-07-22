Корветы Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

18 июля в Южно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024». В маневрах приняли участие корветы «Громкий» и «Резкий». Военно-морские силы Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая задействовали в учениях эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», а также универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». В общей сложности корабли двух стран выполнили около 30 боевых упражнений, включая стрельбу по морским, береговым и воздушным целям.