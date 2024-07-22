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Корветы Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Ведомости

Экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В рамках учения корветы искали и следили за субмариной условного противника. После отказа от всплытия корветы реактивно-бомбометными установками «РБУ-6000» и торпедным оружием совместно условно уничтожили неопознанную подводную лодку. Сейчас отряд кораблей возвращается на базу.

18 июля в Южно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024». В маневрах приняли участие корветы «Громкий» и «Резкий». Военно-морские силы Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая задействовали в учениях эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», а также универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». В общей сложности корабли двух стран выполнили около 30 боевых упражнений, включая стрельбу по морским, береговым и воздушным целям.

Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходили в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отмечал, что они демонстрируют решимость обеих стран реагировать на угрозы безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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