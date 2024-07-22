Корветы Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
В рамках учения корветы искали и следили за субмариной условного противника. После отказа от всплытия корветы реактивно-бомбометными установками «РБУ-6000» и торпедным оружием совместно условно уничтожили неопознанную подводную лодку. Сейчас отряд кораблей возвращается на базу.
18 июля в Южно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2024». В маневрах приняли участие корветы «Громкий» и «Резкий». Военно-морские силы Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая задействовали в учениях эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», а также универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». В общей сложности корабли двух стран выполнили около 30 боевых упражнений, включая стрельбу по морским, береговым и воздушным целям.
Совместные учения «Морское взаимодействие – 2024» проходили в акватории и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян (провинция Гуандун). Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отмечал, что они демонстрируют решимость обеих стран реагировать на угрозы безопасности.