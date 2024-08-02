Сенатор от ХМАО Исаков сообщил об уходе из Совфеда

Исаков будет занимать пост сенатора до 8 сентября, то есть до выборов главы Ханты-Мансийского автономного округа. После выборов новый губернатор назначит сенатора. В разговоре с агентством Исаков добавил, что продолжит помогать военнослужащим в зоне спецоперации.