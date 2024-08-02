Сенатор от ХМАО Исаков сообщил об уходе из Совфеда
Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков сообщил об уходе из Совета Федерации, поскольку врио главы региона Руслан Кухарук предложил эту должность Наталье Комаровой – бывшему губернатору ХМАО. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас Югрой руководит временно исполняющей обязанности Руслан Николаевич Кухарук. Руслан Николаевич в случае избрания предложил место в Совете Федерации Наталье Владимировне Комаровой. Все. Поэтому тут никаких вопросов вообще нет», – сказал он.
Исаков будет занимать пост сенатора до 8 сентября, то есть до выборов главы Ханты-Мансийского автономного округа. После выборов новый губернатор назначит сенатора. В разговоре с агентством Исаков добавил, что продолжит помогать военнослужащим в зоне спецоперации.
29 июля «Ведомости» писали, что губернаторы и врио глав регионов определили тройки кандидатов в сенаторы. В Совфеде сменятся как минимум представители от Алтая, Крыма, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа, Курской, Липецкой и Самарской областей.