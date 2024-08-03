СМИ сообщили о 20 погибших при теракте в Могадишо
Как минимум 20 человек погибли в результате подрыва смертника на пляже в столице Сомали Могадишо, сообщает Garowe в соцсети X.
Взрыв произошел вечером 2 августа, после него, как сообщает издание, поступили сообщения о стрельбе. Ответственность за случившиеся взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).
«Полиция находится на месте происшествия, опасаясь роста числа жертв», – говорится в сообщении.
В январе 2023 г. в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолет, который участвовал в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. Обошлось без пострадавших. Тогда также сообщалось, что за случившимся может стоять «Аш-Шабаб».