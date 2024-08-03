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СМИ сообщили о 20 погибших при теракте в Могадишо

Ведомости

Как минимум 20 человек погибли в результате подрыва смертника на пляже в столице Сомали Могадишо, сообщает Garowe в соцсети X.

Взрыв произошел вечером 2 августа, после него, как сообщает издание, поступили сообщения о стрельбе. Ответственность за случившиеся взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).

«Полиция находится на месте происшествия, опасаясь роста числа жертв», – говорится в сообщении.

В январе 2023 г. в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолет, который участвовал в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. Обошлось без пострадавших. Тогда также сообщалось, что за случившимся может стоять «Аш-Шабаб».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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