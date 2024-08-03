СМИ сообщили о 20 погибших при теракте в Могадишо

В январе 2023 г. в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо был обстрелян российский вертолет, который участвовал в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. Обошлось без пострадавших. Тогда также сообщалось, что за случившимся может стоять «Аш-Шабаб».