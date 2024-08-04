Трамп поздравил Путина с «замечательной сделкой» по обмену заключенными
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением «замечательной сделки» по обмену заключенными со странами Запада. Для США сделка является «ужасной», считает он.
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной замечательной сделки <...> Боже, мы заключаем ужасные сделки. Приятно сказать, что мы вернули их, но не создает ли это плохой прецедент?» – приводит его слова The Washington Post.
Трамп также вновь заявил, что «никогда ничего не платил» для освобождения американских заключенных из иностранных тюрем. Газета напоминает, что Трамп прежде заявлял, что в случае победы на выборах добьется освобождения журналиста WSJ Эвана Гершковича, а Путин «сделает это для него, но не для кого-либо другого». 1 августа Трамп, комментируя обмен, заявил, что США при действующей администрации «никогда не заключают выгодных сделок», а американские переговорщики всегда ставят страну в неловкое положение.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.