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Трамп поздравил Путина с «замечательной сделкой» по обмену заключенными

Ведомости

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением «замечательной сделки» по обмену заключенными со странами Запада. Для США сделка является «ужасной», считает он.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной замечательной сделки <...> Боже, мы заключаем ужасные сделки. Приятно сказать, что мы вернули их, но не создает ли это плохой прецедент?» – приводит его слова The Washington Post.

Трамп также вновь заявил, что «никогда ничего не платил» для освобождения американских заключенных из иностранных тюрем. Газета напоминает, что Трамп прежде заявлял, что в случае победы на выборах добьется освобождения журналиста WSJ Эвана Гершковича, а Путин «сделает это для него, но не для кого-либо другого». 1 августа Трамп, комментируя обмен, заявил, что США при действующей администрации «никогда не заключают выгодных сделок», а американские переговорщики всегда ставят страну в неловкое положение.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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