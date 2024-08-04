Трамп поздравил Путина с «замечательной сделкой» по обмену заключенными

Трамп также вновь заявил, что «никогда ничего не платил» для освобождения американских заключенных из иностранных тюрем. Газета напоминает, что Трамп прежде заявлял, что в случае победы на выборах добьется освобождения журналиста WSJ Эвана Гершковича, а Путин «сделает это для него, но не для кого-либо другого». 1 августа Трамп, комментируя обмен, заявил, что США при действующей администрации «никогда не заключают выгодных сделок», а американские переговорщики всегда ставят страну в неловкое положение.