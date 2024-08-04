Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом <...> Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», – сказал Кхин Йи.