Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом
Мьянма хотела бы получить от России поддержку в борьбе с терроризмом, для этого необходимо воспринимать происходящее в стране не как «внутренние политические разборки», а именно как терроризм, заявил «РИА Новости» председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.
«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом <...> Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», – сказал Кхин Йи.
В последнее время, как отметил председатель партии, национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные». В связи с этим он попросил Москву «изучить истину, правду» о происходящем в Мьянме и поддержать ее.
В Мьянме с мая 2021 г. идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства, которую верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. 1 февраля 2021 г. военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г.