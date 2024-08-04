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Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом

Ведомости

Мьянма хотела бы получить от России поддержку в борьбе с терроризмом, для этого необходимо воспринимать происходящее в стране не как «внутренние политические разборки», а именно как терроризм, заявил «РИА Новости» председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом <...> Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», – сказал Кхин Йи.

В последнее время, как отметил председатель партии, национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные». В связи с этим он попросил Москву «изучить истину, правду» о происходящем в Мьянме и поддержать ее.  

В Мьянме с мая 2021 г. идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства, которую верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. 1 февраля 2021 г. военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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