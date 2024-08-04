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Рогозин призвал не преуменьшать опасность поставляемой Украине западной авиации

Ведомости

Опасность боевой авиации, которую страны Запада поставляют Украине, нельзя преуменьшать, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, поставки F-16 на Украину представляют собой «очень серьезный» виток эскалации украинского конфликта, а страны Запада уже перешли все «красные линии».

«Опасность, представляемую поставками врагу американской боевой авиации, преуменьшать преступно. Надо готовиться встречать F-16 в боях над Украиной, отрабатывать новые тактические приемы и технические решения», – написал Рогозин.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16. До этого СМИ сообщали, что речь идет о партии из 10 истребителей американского производства, к концу года ожидается поступление еще 10 боевых самолетов.

1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что F-16 не смогут повлиять на ход спецоперации на Украине, поскольку передача этого вооружения не поможет ВСУ изменить ход боевых действий в свою пользу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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