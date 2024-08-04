Рогозин призвал не преуменьшать опасность поставляемой Украине западной авиации

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16. До этого СМИ сообщали, что речь идет о партии из 10 истребителей американского производства, к концу года ожидается поступление еще 10 боевых самолетов.