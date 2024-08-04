Рогозин призвал не преуменьшать опасность поставляемой Украине западной авиации
Опасность боевой авиации, которую страны Запада поставляют Украине, нельзя преуменьшать, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, поставки F-16 на Украину представляют собой «очень серьезный» виток эскалации украинского конфликта, а страны Запада уже перешли все «красные линии».
«Опасность, представляемую поставками врагу американской боевой авиации, преуменьшать преступно. Надо готовиться встречать F-16 в боях над Украиной, отрабатывать новые тактические приемы и технические решения», – написал Рогозин.
4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16. До этого СМИ сообщали, что речь идет о партии из 10 истребителей американского производства, к концу года ожидается поступление еще 10 боевых самолетов.
1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что F-16 не смогут повлиять на ход спецоперации на Украине, поскольку передача этого вооружения не поможет ВСУ изменить ход боевых действий в свою пользу.