Минобороны Финляндии запретило покупку недвижимости бизнесмену из России
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку на получение разрешения на покупку дома для отдыха в Пяйят-Хяме 61-летним бизнесменом, имеющим швейцарское и российское гражданство. Об этом сообщает Uutissuomalaisen.
Заявка на получение разрешения была направлена в минобороны страны в мае 2023 г. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в суде.
Согласно финскому законодательству, разрешение на приобретение недвижимости не выдается, если это может угрожать национальной безопасности или препятствовать организации национальной обороны, контролю и охране территориальной целостности, безопасности границ или безопасности снабжения.
По информации Uutissuomalainen, заявитель работает управляющим директором компании, которая зарегистрирована в Швейцарии. Компания специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн.