Смирнов сообщил о сложной оперативной обстановке в Курской области
Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Смирнов добавил, что обсудил с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым направления совместной работы. Организована система помощи вынужденным переселенцам. В Курске развернут гуманитарный склад, в который поступает помощь из других регионов. Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1000 продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области направил 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры движения передали более 100 т продуктов.
«Сегодня ожидаем еще не менее пяти поставок, это также порядка 100 т продуктов долгосрочного хранения. Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства», – уточнил врио губернатора Курской области.
9 августа МЧС России сообщило, что обстановка в регионе, где уже четвертый день идут бои с вооруженными силами Украины, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
Правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.