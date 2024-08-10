Россия призвала Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты
Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар израильской армии по школе в секторе Газа.
Дипломат обратила внимание, что во время налета в школе находилось более 2000 беженцев. По данным палестинских источников, в результате атаки погибли более 100 человек, десятки пострадали и находятся под обломками здания. Россия выражает соболезнования родственникам погибших и подтверждает принципиальную позицию о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права.
«С сожалением отмечаем, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты», – подчеркнула Захарова.
По информации палестинской стороны, за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев. Трагедии, подобные инцинденту 10 августа, подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен заложниками. Официальный представитель российского МИДа заметила, что произошедшее стало следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав.
«В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного исполнения данных резолюций, как этого требует Устав ООН, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость», – отметила Захарова.
10 августа правительство Газы сообщило, что в результате удара армии Израиля по школе Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре анклава могли погибнуть более 100 человек. Власти Газы возложили ответственность за удар на Израиль и США и призвали международное сообщество оказать давление на «оккупационные силы», чтобы «остановить геноцид».
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку на учреждение, заявив, что израильские ВВС «нанесли точный удар по террористам и командирам радикальной палестинской группировки «Хамас», которые находились в расположенном в школе командно-контрольном центре группировки.
Перед ударом были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию».