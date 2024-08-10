Россия призвала Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты

По информации палестинской стороны, за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев. Трагедии, подобные инцинденту 10 августа, подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен заложниками. Официальный представитель российского МИДа заметила, что произошедшее стало следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав.