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США перебросят авианосец и атомную подлодку на Ближний Восток

Ведомости

США собираются направить атомную подводную лодку USS Georgia на Ближний Восток. Это следует из сообщения пресс-службы Пентагона по результатам телефонного разговора министра обороны Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом.

«Министр приказал направить в район Центрального командования (CENTCOM) подводную лодку USS Georgia с управляемыми ракетами», – говорится в сообщении ведомства. США также направят в регион авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C.

Остин подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля. Он также сообщил об усилении военного присутствия из-за эскалации региональной напряженности. Министры обороны США и Израиля обсудили противодействие Ирану, ливанскому движению «Хезболла» и другим группировкам, которые связаны с Ираном.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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