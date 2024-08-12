США перебросят авианосец и атомную подлодку на Ближний Восток
США собираются направить атомную подводную лодку USS Georgia на Ближний Восток. Это следует из сообщения пресс-службы Пентагона по результатам телефонного разговора министра обороны Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом.
«Министр приказал направить в район Центрального командования (CENTCOM) подводную лодку USS Georgia с управляемыми ракетами», – говорится в сообщении ведомства. США также направят в регион авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C.
Остин подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля. Он также сообщил об усилении военного присутствия из-за эскалации региональной напряженности. Министры обороны США и Израиля обсудили противодействие Ирану, ливанскому движению «Хезболла» и другим группировкам, которые связаны с Ираном.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.