США перебросят авианосец и атомную подлодку на Ближний Восток

Остин подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля. Он также сообщил об усилении военного присутствия из-за эскалации региональной напряженности. Министры обороны США и Израиля обсудили противодействие Ирану, ливанскому движению «Хезболла» и другим группировкам, которые связаны с Ираном.