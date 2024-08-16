Казахстан отказался «слепо» следовать всем санкциям Запада против России
Казахстан в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерен ставить на первое место собственные экономические интересы. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, пишет Bloomberg.
По словам Жумангарина, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.
«Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», – сказал министр.
Bloomberg отмечает, что хотя Казахстан выступил против возглавляемой США кампании санкций, высокопоставленные чиновники до этого не оспаривали эти ограничения публично.
По словам Жумангарина, Казахстан, в частности, не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников – которые имеют двойное военное и гражданское назначение, – поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.
В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд. В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.