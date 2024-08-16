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Казахстан отказался «слепо» следовать всем санкциям Запада против России

Ведомости

Казахстан в вопросе соблюдения антироссийских санкций намерен ставить на первое место собственные экономические интересы. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, пишет Bloomberg.

По словам Жумангарина, страна «не будет слепо следовать санкциям», если они затронут компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.

«Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», – сказал министр.

Bloomberg отмечает, что хотя Казахстан выступил против возглавляемой США кампании санкций, высокопоставленные чиновники до этого не оспаривали эти ограничения публично.

По словам Жумангарина, Казахстан, в частности, не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников – которые имеют двойное военное и гражданское назначение, – поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.

В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд. В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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