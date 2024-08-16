Казахстан отказался «слепо» следовать всем санкциям Запада против России

В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. Поставки в Италию, несмотря на сокращение в 10,5%, составили $4,6 млрд. В целом экспорт страны вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.