Минобороны сообщило о поиске в лесах Курской области мобильных групп ВСУ
Российские подразделения ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются вглубь РФ в направлении Алексеевского и Каучука Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, отметили в оборонном ведомстве.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука», – говорится в сообщении.
Российские военные также отразили атаки украинских штурмовых групп при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Удары противнику нанесли авиация, артиллерия и обороняющиеся войска, в результате ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.
Украинские силы также несли потери в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица, а в районе села Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка ЗРК «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д». ВС РФ также ударили по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера и другую технику и вооружения.
16 августа автомобильный мост через реку Сейм в поселке Глушково Курской области был разрушен в результате атаки ВСУ. По факту гибели двух волонтеров ОНФ Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.