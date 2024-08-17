Вертолеты Ка-52 ударили ракетами по украинской технике в Курской области

17 августа экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ также ударил ракетами по скоплению живой силы и технике противника в приграничном районе Курской области, сообщало Минобороны. Все указанные цели были успешно уничтожены. В тот же день ведомство показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки возле госграницы в Сумской области.