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Вертолеты Ка-52 ударили ракетами по украинской технике в Курской области

Ведомости

Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

Оборонное ведомство опубликовало также видео работы российских вертолетов в приграничном районе. После ракетных ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в Минобороны. 

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», – говорится в сообщении. 

17 августа экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ также ударил ракетами по скоплению живой силы и технике противника в приграничном районе Курской области, сообщало Минобороны. Все указанные цели были успешно уничтожены. В тот же день ведомство показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки возле госграницы в Сумской области.

По последним данным военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера и другую технику и вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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