Вертолеты Ка-52 ударили ракетами по украинской технике в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Оборонное ведомство опубликовало также видео работы российских вертолетов в приграничном районе. После ракетных ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в Минобороны.
«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», – говорится в сообщении.
17 августа экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ также ударил ракетами по скоплению живой силы и технике противника в приграничном районе Курской области, сообщало Минобороны. Все указанные цели были успешно уничтожены. В тот же день ведомство показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки возле госграницы в Сумской области.
По последним данным военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера и другую технику и вооружения.