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СМИ: граждане Украины провели акцию протеста у здания консульства в Варшаве

Ведомости

Граждане Украины устроили акцию протеста у здания украинского консульства в Варшаве с требованием вернуть им загранпаспорта, пишет издание «Страна».

Паспорта не выдает украинский паспортный сервис «Документ». Сервис с апреля перестал выдавать документы некоторым гражданам Украины. Отмечается, что среди протестующих в основном мужчины призывного возраста.

Издание опубликовало видео, на котором видно десятки протестующих с плакатами. Позже издание опубликовало фрагмент разговора украинского консула с протестующими. На нем дипломат посоветовал писать обращение в консульство.

22 апреля было опубликовано письмо замминистра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором он поручил временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны были в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника.

В случае нарушения сроков предусматривался штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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