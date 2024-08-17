СМИ: граждане Украины провели акцию протеста у здания консульства в Варшаве
Граждане Украины устроили акцию протеста у здания украинского консульства в Варшаве с требованием вернуть им загранпаспорта, пишет издание «Страна».
Паспорта не выдает украинский паспортный сервис «Документ». Сервис с апреля перестал выдавать документы некоторым гражданам Украины. Отмечается, что среди протестующих в основном мужчины призывного возраста.
Издание опубликовало видео, на котором видно десятки протестующих с плакатами. Позже издание опубликовало фрагмент разговора украинского консула с протестующими. На нем дипломат посоветовал писать обращение в консульство.
22 апреля было опубликовано письмо замминистра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором он поручил временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны были в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника.
В случае нарушения сроков предусматривался штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата.