СМИ: граждане Украины провели акцию протеста у здания консульства в Варшаве

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны были в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника.