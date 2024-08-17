Захарова отреагировала на решение совета церквей Украины поддержать запрет УПЦ

До этого украинское правительство по поручению Зеленского внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с Русской православной церковью (РПЦ). 19 октября прошлого года документ был принят в первом чтении, однако во втором чтении он так и не был рассмотрен, что необходимо для того, чтобы он мог в итоге вступить в силу.