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Захарова отреагировала на решение совета церквей Украины поддержать запрет УПЦ

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержать законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В своем Telegram-канале она заявила, что сторонники запрета УПЦ – «сатанисты».

Днем 17 августа совет поддержал законопроект, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, который фактически вводит запрет на деятельность УПЦ. При этом УПЦ является крупнейшей религиозной организацией на Украине, но она в этот совет не входит, отмечает украинское издание «Страна».

До этого украинское правительство по поручению Зеленского внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с Русской православной церковью (РПЦ). 19 октября прошлого года документ был принят в первом чтении, однако во втором чтении он так и не был рассмотрен, что необходимо для того, чтобы он мог в итоге вступить в силу.

По данным издания, проект закона о фактическом запрете УПЦ может быть рассмотрен в украинском парламенте на следующей неделе, вместе с тем сама Верховная рада уже не собиралась более трех недель, а некоторые депутаты выступали против принятия данного законопроекта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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