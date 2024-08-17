Захарова отреагировала на решение совета церквей Украины поддержать запрет УПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержать законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В своем Telegram-канале она заявила, что сторонники запрета УПЦ – «сатанисты».
Днем 17 августа совет поддержал законопроект, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, который фактически вводит запрет на деятельность УПЦ. При этом УПЦ является крупнейшей религиозной организацией на Украине, но она в этот совет не входит, отмечает украинское издание «Страна».
До этого украинское правительство по поручению Зеленского внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает запрет деятельности религиозных организаций, если украинские власти сочтут, что они организационно связаны с Русской православной церковью (РПЦ). 19 октября прошлого года документ был принят в первом чтении, однако во втором чтении он так и не был рассмотрен, что необходимо для того, чтобы он мог в итоге вступить в силу.
По данным издания, проект закона о фактическом запрете УПЦ может быть рассмотрен в украинском парламенте на следующей неделе, вместе с тем сама Верховная рада уже не собиралась более трех недель, а некоторые депутаты выступали против принятия данного законопроекта.