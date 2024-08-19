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«Хамас» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале радикального движения.

В группировках пригрозили подготовкой новых терактов, если Израиль продолжит перемещение гражданского населения и не прекратит свою агрессию против палестинцев.

18 августа The Times of Israel сообщила со ссылкой на полицию, что в Тель-Авиве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек. В транспортное средство было заложено взрывное устройство.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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