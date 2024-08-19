«Хамас» и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве
Радикальная палестинская группировка «Хамас» и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале радикального движения.
В группировках пригрозили подготовкой новых терактов, если Израиль продолжит перемещение гражданского населения и не прекратит свою агрессию против палестинцев.
18 августа The Times of Israel сообщила со ссылкой на полицию, что в Тель-Авиве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек. В транспортное средство было заложено взрывное устройство.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.