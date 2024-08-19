В секторе Газа с начала обострения конфликта погибли 169 журналистов
Минимум 169 журналистов и работников СМИ погибли в секторе Газа с обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство анклава.
В Газе возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль и призвали международное сообщество привлечь израильские власти к ответственности за «продолжающиеся преступления».
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с радикальной палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Группировка отказалась принимать в них участие. Переговоры начались с 15 августа.
18 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. До этого он заявил министрам о своем пессимистичном настрое в отношении шансов на заключение соглашения. Он обратил внимание, что Израиль фактически вел переговоры со странами-посредниками, а не с «Хамасом», который отказался направить делегацию на переговоры.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.