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Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова

Ведомости

По прибытии в Чечню президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

На записи видно, как глава государства возлагает цветы на могилу Ахмата Кадырова. Президент назвал покойного своим другом.

«Я очень хорошо помню его лицо – и когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый, порядочный и преданный – своей малой и большой Родине. Конечно, настоящий мужчина, очень мужественный. Настоящий боец. <…> Я думаю, он в значительной степени спас чеченский народ. В том числе жертвуя собой», – сказал президент.

Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что безмерно ценит такое проявление уважения со стороны президента.

«От имени всего рода Кадыровых выражаю благодарность Владимиру Владимировичу», – сказал он.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Президент также успел посетить Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где ему рассказали о работе центра подготовки и продемонстрировали трофейное оружие из зоны спецоперации.

Ранее в этот день Путин побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, где осмотрел садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик и встретился с главой республики Казбеком Коковым. Кроме того, российский лидер посетил Беслан, где почтил память жертв террористического акта 2004 г. Президент также провел встречу с матерями жертв теракта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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