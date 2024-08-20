Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова

«Я очень хорошо помню его лицо – и когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый, порядочный и преданный – своей малой и большой Родине. Конечно, настоящий мужчина, очень мужественный. Настоящий боец. <…> Я думаю, он в значительной степени спас чеченский народ. В том числе жертвуя собой», – сказал президент.