Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова
По прибытии в Чечню президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.
На записи видно, как глава государства возлагает цветы на могилу Ахмата Кадырова. Президент назвал покойного своим другом.
«Я очень хорошо помню его лицо – и когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый, порядочный и преданный – своей малой и большой Родине. Конечно, настоящий мужчина, очень мужественный. Настоящий боец. <…> Я думаю, он в значительной степени спас чеченский народ. В том числе жертвуя собой», – сказал президент.
Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что безмерно ценит такое проявление уважения со стороны президента.
Ранее в этот день Путин побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, где осмотрел садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик и встретился с главой республики Казбеком Коковым. Кроме того, российский лидер посетил Беслан, где почтил память жертв террористического акта 2004 г. Президент также провел встречу с матерями жертв теракта.