Путин прибыл в Чечню

Ранее в этот день глава государства побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, где посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик и встретился с главой республики Казбеком Коковым. Кроме того, Путин побывал в Беслане, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв террористического акта 2004 г. Президент также провел встречу с матерями жертв теракта.