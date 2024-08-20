Путин прибыл в ЧечнюПо словам главы республики Рамзана Кадырова, запланирована насыщенная программа
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В рамках визита запланирована насыщенная программа», – написал Кадыров.
Ранее в этот день глава государства побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, где посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик и встретился с главой республики Казбеком Коковым. Кроме того, Путин побывал в Беслане, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв террористического акта 2004 г. Президент также провел встречу с матерями жертв теракта.
В ноябре 2023 г. в ходе совещания о передаче 12 субъектам РФ новой техники для общественного транспорта Кадыров пригласил Путина посетить регион. В ответ президент обратил внимание на положительные изменения в республике, но отметил, что «многое еще предстоит сделать».