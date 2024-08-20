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Путин прибыл в Чечню

По словам главы республики Рамзана Кадырова, запланирована насыщенная программа
Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В рамках визита запланирована насыщенная программа», – написал Кадыров.

Ранее в этот день глава государства побывал с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии, где посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик и встретился с главой республики Казбеком Коковым. Кроме того, Путин побывал в Беслане, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» и почтил память жертв террористического акта 2004 г. Президент также провел встречу с матерями жертв теракта.

В ноябре 2023 г. в ходе совещания о передаче 12 субъектам РФ новой техники для общественного транспорта Кадыров пригласил Путина посетить регион. В ответ президент обратил внимание на положительные изменения в республике, но отметил, что «многое еще предстоит сделать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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