Апелляционная палата подтвердила запрет на участие молдавской «Победы» в выборах

2 августа оппозиционный блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии. Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. В июле стало известно, что в них примет участие бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Тогда же прокуратура Молдавии возобновила дело против него, которое возбудили в октябре 2022 г. Стояногло обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.