Апелляционная палата подтвердила запрет на участие молдавской «Победы» в выборах
Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет на участие в выборах и референдуме оппозиционному блоку «Победа», сообщает ТАСС.
Как напоминает агентство, 12 августа блок обжаловал в Апелляционной палате запрет на участие в президентских выборах. 7 августа молдавский ЦИК отклонил заявку блока в регистрации для участия в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС. Тогда же адвокат «Победы» заявила о намерении оспорить решение.
2 августа оппозиционный блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии. Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. В июле стало известно, что в них примет участие бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Тогда же прокуратура Молдавии возобновила дело против него, которое возбудили в октябре 2022 г. Стояногло обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.