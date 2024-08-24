Сияйрто призвал Польшу не критиковать страны за связи с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил Польшу за критику других стран, которые сотрудничают с Россией. При этом Варшава, как указал он, «тайно» продолжает торговлю с Москвой. Слова Сийярто приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
«Министр Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, которые тайно продолжают торговлю с Россией, публично критикуя другие за то же самое», – написал Ковач в X.
По словам Сийярто, объем торговли Польши с Россией в 2023 г. составил $6 млрд. Варшава закупала в том числе российские удобрения, а на продажу отправляла фармацевтические препараты и косметику. Республике не следует критиковать Венгрию за то, что она говорит о подобном сотрудничестве «честно и открыто», добавил министр.
27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил политику «Европейского союза, всего Запада и польского правительства в отношении России». Он заявил, что поляки проводят лицемерную политику, критикуя Венгрию за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. В ответ заместитель главы польского МИДа Владислав Теофил Бартошевский заявил об «антиевропейской, антиукраинской и антипольской» политике Орбана. Он также подчеркивал, что Польша не ведет бизнес с Россией, «в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества – как в Европейском союзе, так и в НАТО».
Сийярто позднее назвал Польшу клиентом одной из крупных российских нефтяных компаний. Венгрия же, указал он, импортирует из РФ «абсолютно необходимую для функционирования страны нефть».