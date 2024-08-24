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Сияйрто призвал Польшу не критиковать страны за связи с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил Польшу за критику других стран, которые сотрудничают с Россией. При этом Варшава, как указал он, «тайно» продолжает торговлю с Москвой. Слова Сийярто приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач. 

«Министр Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, которые тайно продолжают торговлю с Россией, публично критикуя другие за то же самое», – написал Ковач в X. 

По словам Сийярто, объем торговли Польши с Россией в 2023 г. составил $6 млрд. Варшава закупала в том числе российские удобрения, а на продажу отправляла фармацевтические препараты и косметику. Республике не следует критиковать Венгрию за то, что она говорит о подобном сотрудничестве «честно и открыто», добавил министр.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил политику «Европейского союза, всего Запада и польского правительства в отношении России». Он заявил, что поляки проводят лицемерную политику, критикуя Венгрию за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. В ответ заместитель главы польского МИДа Владислав Теофил Бартошевский заявил об «антиевропейской, антиукраинской и антипольской» политике Орбана. Он также подчеркивал, что Польша не ведет бизнес с Россией, «в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества – как в Европейском союзе, так и в НАТО».

Сийярто позднее назвал Польшу клиентом одной из крупных российских нефтяных компаний. Венгрия же, указал он, импортирует из РФ «абсолютно необходимую для функционирования страны нефть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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