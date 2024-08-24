Сияйрто призвал Польшу не критиковать страны за связи с Россией

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил политику «Европейского союза, всего Запада и польского правительства в отношении России». Он заявил, что поляки проводят лицемерную политику, критикуя Венгрию за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. В ответ заместитель главы польского МИДа Владислав Теофил Бартошевский заявил об «антиевропейской, антиукраинской и антипольской» политике Орбана. Он также подчеркивал, что Польша не ведет бизнес с Россией, «в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества – как в Европейском союзе, так и в НАТО».