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Сийярто обвинил Польшу в лицемерии после критики в адрес Венгрии

Ведомости

Польским властям «правда глаза колет», республика является клиентом одной из крупных российских нефтяных компаний, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику со стороны Польши из-за экономических связей с Россией. Свое мнение он высказал в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена на территории России).

«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – написал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках выступления в Бэиле-Тушнаде в Румынии заявил, что некоторые сцены церемонии открытия Олимпиады в Париже показали факт отсутствия общей моральной основы у стран Запада.

Кроме того, он осудил неправильную политику «Европейского союза, всего Запада и польского правительства в отношении России», сообщало Polska Agencja Prasowa. «Поляки проводят лицемерную политику. Они критикуют нас за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства», – цитировало Орбана радио Europa Libera Romania.

В ответ заместитель главы польского МИДа Владислав Теофил Бартошевский заявил об «антиевропейской, антиукраинской и антипольской» политике Орбана, отметив, что венгерский премьер блокирует возмещение Евросоюзом Польше 2 млрд польских злотых (467 млн евро) за военную технику, переданную Украине. Он также подчеркивал, что Польша не ведет бизнес с Россией, «в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества – как в Европейском союзе, так и в НАТО».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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