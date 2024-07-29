Сийярто обвинил Польшу в лицемерии после критики в адрес Венгрии

Кроме того, он осудил неправильную политику «Европейского союза, всего Запада и польского правительства в отношении России», сообщало Polska Agencja Prasowa. «Поляки проводят лицемерную политику. Они критикуют нас за отношения с русскими, а сами ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства», – цитировало Орбана радио Europa Libera Romania.